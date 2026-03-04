Μενού

Λεσόρ: Προπονήθηκε για πρώτη φορά με τους συμπαίκτες του

Η μεγάλη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ είναι γεγονός, καθώς ο Γάλλος σέντερ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση και τέθηκε στη διάθεση του Έργκιν Άταμαν.

Reader symbol
Newsroom
Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ | INTIME/ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ύστερα από 14 μήνες και τον σοβαρό τραυματισμό στο ματς με την Μπασκόνια στις 17 Δεκεμβρίου 2024 ο Ματίας Λεσόρ, είναι έτοιμος να προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες του στον Παναθηναϊκό.

Οι δύσκολες ημέρες για τον Γάλλο σέντερ ανήκουν στο παρελθόν, καθώς μετά το ιατρικό «ΟΚ» που έλαβε για την κατάσταση του ξεκίνησε και πάλι τις ομαδικές προπονήσεις με την ομάδα του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ