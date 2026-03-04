Λεσόρ: Προπονήθηκε για πρώτη φορά με τους συμπαίκτες του

Ύστερα από 14 μήνες και τον σοβαρό τραυματισμό στο ματς με την Μπασκόνια στις 17 Δεκεμβρίου 2024 ο Ματίας Λεσόρ, είναι έτοιμος να προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες του στον Παναθηναϊκό.

Οι δύσκολες ημέρες για τον Γάλλο σέντερ ανήκουν στο παρελθόν, καθώς μετά το ιατρικό «ΟΚ» που έλαβε για την κατάσταση του ξεκίνησε και πάλι τις ομαδικές προπονήσεις με την ομάδα του.

