Λετονία - Ελλάδα μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Πρεμιέρα σήμερα στο τουρνουά μπάσκετ Ακρόπολις, το τελευταίο μεγάλο τεστ για την Εθνική ομάδα πριν από το Ευρωμπάσκετ. Η αυλαία στο ΟΑΚΑ ανοίγει σήμερα στις 20:00 με την αναμέτρηση Λετονία - Ελλάδα που θα μεταδοθεί ζωντανά, όπως όλο ο τουρνουά, από το ERT NEWS.

Η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας, συνεχίζεται με 16 παίκτες από τους οποίους και θα προκύψει η τελική 12αδα για το Ευρωμπάσκετ και αυτοί είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Λετονία - Ελλάδα: Η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής

Η Λετονία θα φιλοξενήσει τόσο τον πρώτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, όπου συμμετέχουν επίσης Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Εσθονία και Πορτογαλία, όσο και την τελική φάση της διοργάνωσης, από τη φάση των «16» και μετά.

Μεγάλο αστέρι της ομάδας είναι ο Κρίσταπς Πορζίνγκις. Ο 30χρονος πλέον πάουερ φόργουορντ/σέντερ, ύψους 2,21μ., μετά από μια διετία στους Σέλτικς και ένα πρωτάθλημα με την ομάδα της Βοστόνης το 2024, θα συνεχίσει από τη νέα σεζόν την καριέρα του στους Χοκς. Δίπλα του δεσπόζουν παίκτες που έχουν σημαντική παρουσία στο υψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως ο Ρόλαντς Σμιτς της Αναντολού Εφές και ο Άρτουρς Ζάγκαρς της Φενέρμπαχτσε, ενώ ικανότατοι παίκτες είναι τα αδέρφια Ρόντιονς και Άρτουρς Κούρουκς και Ντάβις και Ντάιρις Μπέρτανς.

Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται από το 2021 ο Λούκα Μπάνκι. Ο 60χρονος Ιταλός προπονητής, γνωστός στο ελληνικό κοινό και από τη θητεία του στην ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο το 2019, είχε οδηγήσει τη Λετονία στην πέμπτη θέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023. Το προσεχές Ευρωμπάσκετ θα αποτελέσει το κύκνειο άμα του στην τεχνική ηγεσία της Λετονίας, καθώς αμέσως μετά θα δώσει τη σκυτάλη στον Ισπανό Σίτο Αλόνσο.

Το πρόγραμμα του τουρνουά Ακρόπολις

20/8 20.00 Λετονία - Ελλάδα

21/8 20.00 Λετονία - Ιταλία

22/8 20.00 Ελλάδα - Ιταλία