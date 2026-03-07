Λευτέρης Πετρούνιας: Η πρώτη ανάρτηση μετά το ασημένιο στο Αζερμπαϊτζάν

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατάφερε να κερδίσει ασημένιο μετάλλιο το Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης, στον τελικό των κρίκων που διεξήχθη στο Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν.

Λίγο μετά την καταπληκτική του επίδοση, προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση μετά το ασημένιο και ανανέωσε το ραντεβού για το Κάιρο σε τρεις εβδομάδες.

« 2ος στον 1ο αγώνα της Χρονιάς , ξεκινήσαμε καλά και προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά ! Η 1η θέση θα κρίνεται πάντα στις λεπτομέρειες και εγώ με την ομάδα μου είμαστε εδώ για να τις βελτιώσουμε !

Συγχαρητήρια σε όλη την Ελληνική Αποστολή και ιδιαίτερα στον Νικόλα Ηλιόπουλο και την Μαγδαλινή Τσιώρη για την εμφάνισή τους. Επόμενος σταθμός Κάιρο σε 3 εβδομάδες».