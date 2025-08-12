Μενού

Λιάβας: Από τα αιγοπρόβατα στο Αρχοντοχώρι στη Ρίο Άβε

Η συγκλονιστική ιστορία του Γιώργου Λιάβα, του νέου αποκτήματος της Ρίο Άβε.

Γιώργος Λιάβας
Ο Γιώργος Λιάβας με τη φανέλα του Παναιτωλικού | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ
Ο Γιώργος Λιάβας αποχαιρέτησε τον Παναιτωλικό, την ομάδα της καρδιάς του για λογαριασμό της Ρίο Άβε και αυτή είναι η συγκλονιστική του ιστορία, όπως ο ίδιος την διηγήθηκε στο Gazzetta.

Ο πατέρας του Γιώργου Λιάβα άφηνε τα αιγοπρόβατα στο Αρχοντοχώρι και έκανε καθημερινά 140 χιλιόμετρα πήγαινε-έλα με το αγροτικό, για να πάει τον γιο του στις ακαδημίες στο Αγρίνιο, επειδή ήθελε να τον καμαρώσει ποδοσφαιριστή.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

