Λιάβας: Από τα αιγοπρόβατα στο Αρχοντοχώρι στη Ρίο Άβε

Ο Γιώργος Λιάβας αποχαιρέτησε τον Παναιτωλικό, την ομάδα της καρδιάς του για λογαριασμό της Ρίο Άβε και αυτή είναι η συγκλονιστική του ιστορία, όπως ο ίδιος την διηγήθηκε στο Gazzetta.
Ο πατέρας του Γιώργου Λιάβα άφηνε τα αιγοπρόβατα στο Αρχοντοχώρι και έκανε καθημερινά 140 χιλιόμετρα πήγαινε-έλα με το αγροτικό, για να πάει τον γιο του στις ακαδημίες στο Αγρίνιο, επειδή ήθελε να τον καμαρώσει ποδοσφαιριστή.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.