Λιλ - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν την Πέμπτη - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Γαλλία την Λιλ την Πέμπτη (23/10) για την τρίτη αγωνιστική της league phase του Europa League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 5.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ωστόσο θέλει θετικό αποτέλεσμα στη Γαλλία καθώς έχει μόνο ένα βαθμό στη διοργάνωση (σ.σ από το 0-0 με τη Μακάμπι στην Τούμπα) και μία ήττα από την Θέλτα στο Βίγκο.

Απέναντί του η γαλλική ομάδα που έχει κάνει το 2 στα 2, νικώντας τη Μπραν (εντός) και τη Ρόμα (εκτός) και βρίσκεται στην 6η θέση με 6 βαθμούς.