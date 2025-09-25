Λιόλιος για Σπανούλη στην Εθνική: «Θέλουμε να μείνει αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις» για διάφορα επίκαιρα ζητήματα του ελληνικού μπάσκετ και - μεταξύ άλλων - αναφέρθηκε στο μέλλον του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της «γαλανόλευκης».



Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, ο κ. Λιόλιος δήλωσε για τον τεχνικό της Εθνικής: «

Η θέληση η δική μας για τον Βασίλη Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική Ελλάδας, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα. Πάντα, ό,τι κι αν κάνεις υπάρχουν κάποια αντικειμενικά θέματα.

Όσον αφορά τα συμβόλαια, εγώ είμαι υπέρ των επαφών επικοινωνιών και τα συμβόλαια είναι λίγο τυπικό κομμάτι. Σημασία έχει να θέλουν πολύ και τα δύο μέλη για να συνεχιστεί η συνεργασία. Νομίζω ότι ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος, προπονητής, παλιότερα παίκτης, ο οποίος είναι δεμένος με την Εθνική.

Το έλεγα πάντα ότι μέσα στις φλέβες του κυλά Ελλάδα και Εθνική. Από την άλλη όμως είναι ένας επαγγελματίας προπονητής, ο οποίος έχει διάφορες υποχρεώσεις και πρέπει να δούμε πώς αυτά θα μπορούν να ταιριάξουν για το καλό όλων».

Για την επιλογή Σπανούλη σε σχετικά μικρή ηλικία: «Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν στο μυαλό μου από την πρώτη ημέρα που ήρθα στην Ομοσπονδία. Μαζί με τον Δημήτρη Ιτούδη ήταν οι δύο που είχα στο μυαλό μου πάντα.

Για διάφορους διαδικαστικούς λόγους δεν είχαμε κάνει τη συνεργασία, αλλά πάντα υπήρχε στο μυαλό μου και στο δικό του και έτσι ήρθε η συνεργασία δύο χρόνια αργότερα. Εγώ ένιωθα πάρα πολύ σίγουρος για αυτό το οποίο προσφέρει, για την πορεία του ως προπονητής, η οποία πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη από εκείνη που είχε ως παίκτης».