Λιθουανία - Λετονία 88-79: Προκρίθηκαν οι Λιθουανοί και περιμένουν... την Ελλάδα!

Ο... επόμενος αντίπαλος της Εθνικής ομάδας στα νοκ άουτ, βγήκε. Η Λιθουανία νίκησε με την οικοδέσποινα Λετονία με 88-79 και προκρίθηκε στην 8άδα του Ευρωμπάσκετ, όπου και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Ελλάδα - Ισραήλ.

Μπορεί η Λετονία να είχε ψυχολογία παίζοντας στην έδρα της, μπορεί να είχε τον (περισσότερο) κόσμο στο πλευρό της ως οικοδέσποινα, αλλά μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ η ομάδα που έκανε την διαφορά και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά ήταν η εξαιρετική (σε αυτό το ματς), Λιθουανία.

Εκείνος που έκανε την διαφορά και αποτέλεσε τον κρυφό άσο στο μανίκι του Λιθουανού προπονητή ήταν ο Άρνας Βελίτσκα, ο οποίος έπαιξε ουσιαστικά και για τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις ο οποίος αποχώρησε από την αποστολή της ομάδας λόγω του σοβαρού του τραυματισμού. Συγκεκριμένα, ο Βελίτσκα αγωνίστηκε 34 λεπτά και είχε 21 πόντους με 2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 7/10 βολές, 12 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79.

