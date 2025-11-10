Live από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το 4o GWomen Sports Summit

To Gazzetta και το Gazzetta Women παρουσιάζουν με υπερηφάνεια το 4ο GWomen Sports Summit, τη μοναδική διοργάνωση στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στον γυναικείο αθλητισμό.

Παρακολουθήστε live από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το 4ο GWomen Sports Summit.