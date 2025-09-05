Μενού

Λούκα Ντόντσιτς: Δεν βρέθηκε στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ λόγω... τουαλέτας

Ο Λούκα Ντόντσιτς αποκάλυψε τον λόγο που έχασε τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς κόντρα στο Ισραήλ στο Ευρωμπάσκετ | FIBA
O Λούκα Ντόντσιτς δεν ήταν στο παρκέ στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ, στο παιχνίδι της Σλοβενίας στο Ευρωμπάσκετ και εξήγησε τον λόγο. Η απουσία του δημιούργησε διάφορα σενάρια, με τον σούπερ σταρ των Λέικερς να μην αποφεύγει να απαντήσει γι αυτό.

Μετά από το τέλος της αναμέτρησης της Σλοβενίας με το Ισραήλ, ο Ντόντσιτς ρωτήθηκε για την απουσία του, από τους δημοσιογράφους, απαντώντας στο «γιατί έλειπε».

«Επειδή έπρεπε να κάνω κάτι στην τουαλέτα. Αν σας ενδιαφέρει και αυτό, τότε δεν ξέρω», ήταν η χαρακτηριστική του απάντηση.

 

