Λούκα Ντόντσιτς: Δεν βρέθηκε στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ λόγω... τουαλέτας

O Λούκα Ντόντσιτς δεν ήταν στο παρκέ στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ, στο παιχνίδι της Σλοβενίας στο Ευρωμπάσκετ και εξήγησε τον λόγο. Η απουσία του δημιούργησε διάφορα σενάρια, με τον σούπερ σταρ των Λέικερς να μην αποφεύγει να απαντήσει γι αυτό.

Μετά από το τέλος της αναμέτρησης της Σλοβενίας με το Ισραήλ, ο Ντόντσιτς ρωτήθηκε για την απουσία του, από τους δημοσιογράφους, απαντώντας στο «γιατί έλειπε».

«Επειδή έπρεπε να κάνω κάτι στην τουαλέτα. Αν σας ενδιαφέρει και αυτό, τότε δεν ξέρω», ήταν η χαρακτηριστική του απάντηση.

Luka explains why he missed Israel’s national anthem:



“Because I had to do something on the toilet. If you're also interested about that, then I don't know.”



— Legion Hoops (@LegionHoops) September 4, 2025