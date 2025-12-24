Μενού

Μανδάς: Στην Ιταλία κάνουν λόγο για «άκυρο» της Λάτσιο σε πρόταση του Παναθηναϊκού

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε μεγάλη πρόταση στην Λάτσιο για τον Μανδά, αλλά δέχθηκε «άκυρο».

Μανδάς
Χρήστος Μανδάς | In Time / Αλέξανδρος Ευαγγελάτος
Η ιταλική ιστοσελίδα «Corriere dello Sport» ανέφερε στην έντυπη έκδοσή της πως ο Παναθηναϊκός έκανε προσφορά στην Λάτσιο για τον Χρήστο Μανδά. Το ύψος αυτής φαίνεται πως έφτανε τα 7 εκατ. ευρώ, όμως και πάλι δεν συγκίνησε τον ιδιοκτήτη των «Λατσιάλι».

Το μέσο αυτό σημείωσε πως οι «πράσινοι» γνωρίζουν ότι το κλαμπ της Ρώμης θέλει να κάνει αλλαγές στην ομάδα του, αλλά και το ότι ο Έλληνας κίπερ είναι πιθανό να παραχωρηθεί, για ένα ποσό όμως που να βρίσκεται κοντά στις απαιτήσεις που έχουν οι Ρωμαίοι.

