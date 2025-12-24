Μανδάς: Στην Ιταλία κάνουν λόγο για «άκυρο» της Λάτσιο σε πρόταση του Παναθηναϊκού

Η ιταλική ιστοσελίδα «Corriere dello Sport» ανέφερε στην έντυπη έκδοσή της πως ο Παναθηναϊκός έκανε προσφορά στην Λάτσιο για τον Χρήστο Μανδά. Το ύψος αυτής φαίνεται πως έφτανε τα 7 εκατ. ευρώ, όμως και πάλι δεν συγκίνησε τον ιδιοκτήτη των «Λατσιάλι».

Το μέσο αυτό σημείωσε πως οι «πράσινοι» γνωρίζουν ότι το κλαμπ της Ρώμης θέλει να κάνει αλλαγές στην ομάδα του, αλλά και το ότι ο Έλληνας κίπερ είναι πιθανό να παραχωρηθεί, για ένα ποσό όμως που να βρίσκεται κοντά στις απαιτήσεις που έχουν οι Ρωμαίοι.

