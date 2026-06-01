Μάριος Οικονόμου: Οι τραγωδίες στην άσφαλτο για αθλητές ελληνικών ομάδων

Το νήμα της ζωής του Μάριου Οικονόμου κόπηκε στα 33 του χρόνια. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 6/10/92, έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα που είχε στην πόλη καταγωγής του, τα Ιωάννινα, με τη μοτοσυκλέτα του.

Νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, αλλά δεν κατάφερε να βγει νικητής, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πολλές τραγωδίες σημειώθηκαν στην άσφαλτο με παίκτες ελληνικών ομάδων και δυστυχώς το όνομα του Μάριου Οικονόμου προστέθηκε στη μαύρη λίστα.

