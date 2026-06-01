Μάριος Οικονόμου: Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός Μάριος Οικονόμου έχασε τη σκληρή μάχη που έδινε για τη ζωή εννέα ημέρες μετά το βαρύ τροχαίο ατύχημα έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα» και έφυγε σήμερα (1/6) από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη, ενώ η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ αναφέρει:

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας.

Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη.

Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».