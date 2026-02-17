Μαρούσι - Άρης 87-80: Στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας με θρίαμβο η ομάδα των Βορείων Προαστίων

Το Μαρούσι πέτυχε σπουδαία νίκη επί του Άρη για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με σκορ 87-80 και προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Εκεί θα συναντήσει τον νικητή του δεύτερου αποψινού αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού - ΑΕΚ.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν ανώτερη σε όλο το διάστημα του προημιτελικού και πήρε δίκαια το εισιτήριο για τους «4» της διοργάνωσης.

Μαρούσι - Άρης: Το ματς

Όπως μετέδωσε το gazzetta.gr, το πρώτο δεκάλεπτο είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή το Μαρούσι. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν καταιγιστική από την περιφέρεια ευστοχώντας σε 5/9 σε αυτό το χρονικό διάστημα.Κινγκ, Κουζέλογλου και Γιαννόπουλος ήταν οι κύριοι εκφραστές της ομάδας των βορείων προαστίων που κατάφερε να ξεφύγει και με διψήφια διαφορά.

Στη συνέχεια, ο Άρης βρήκε απαντήσεις με διάθεση να επιστρέψει από νωρίς στο ματς. Από το 22-8 το επιμέρους 2-14 με πρωταγωνιστές τους Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο ήταν αυτό που έφερε τον Άρη σε απόσταση καλαθιού για το 24-22. Ο Τουλιάτος με τρίποντο από την κορυφή και ο Πάπας «έγραψαν» το 40-32. Το Μαρούσι άντεξε στην αντεπίθεση του Άρη, έχοντας 8/16 τρίποντα. Με το τρίποντο του Γιαννόπουλου και την εύστοχη βολή του Κουζέλογλου, η ομάδα του κόουτς Παπαθεοδώρου έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με διψήφια διαφορά (48-38).

Μετά την ανάπαυλα, με ένα επιμέρους 2-8 ο Άρης αντεπιτέθηκε ξανά (50-46), ενώ με τον Νούα και τον Χάρελ έφτασε σε απόσταση καλαθιού (56-54). Με τον Γουίλιαμς, το Μαρούσι διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα και τον έλεγχο του ματς πριν την τελευταία περίοδο (64-58).

Εκεί ο Άντζουσιτς με τρίποντο at the buzzer μείωσε στο 64-61, ενώ ο Μήτρου-Λονγκ έφερε το ματς και πάλι σε απόσταση καλαθιού (66-64). Ο Ντε Σόουζα με διαδοχικά καλάθια διατήρησε το Μαρούσι μπροστά με τον Κουζέλογλου να ακολουθεί για το 72-67 πέντε λεπτά πριν το φινάλε. Νούα και Καλαϊτζάκης αντάλλαξαν τρίποντα στο φινάλε με την ομάδα κόουτς Παπαθεοδώρου να φτάνει σε μία τεράστια νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 48-38, 64-58, 87-80

Τα ζευγάρια του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Άρης 87-80

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 20:00 ΕΡΤ2

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2

Ηρακλής - Μύκονος 17:00 ΕΡΤ2

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Μαρούσι/Άρης – Ολυμπιακός/ΑΕΚ 17:00 ΕΡΤ2

Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

20:00 ΕΡΤ2