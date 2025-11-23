Μαρούσι - Ηρακλής: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Με την αναμέτρηση Μαρούσι - Ηρακλής στο κλειστό του Αγίου Θωμά συνεχίζεται σήμερα η 8η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση κάνει τζάμπολ στις 13:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Το Μαρούσι μετά την ήττα του περασμένου Σαββάτου από την ΑΕΚ, υποχώρησε στο 2-4. Σε τρία από τα έξι παιχνίδια του δέχτηκε «100άρα» αφού το παθητικό του ήταν 100 με τον Ολυμπιακό, 103 στο ματς με τη διπλή παράταση κόντρα στον Άρη και 103 με την ΑΕΚ. Έχει, με διαφορά, τη χειρότερη άμυνα του Πρωταθλήματος με παθητικό 92,66 πόντων.

Τέλος στο σερί των τεσσάρων ηττών του έβαλε την προηγούμενη Κυριακή ο Ηρακλής, επικρατώντας του Κολοσσού και ανεβαίνοντας στο 2-4. Ήταν ανταγωνιστικός και στα δύο, εκτός έδρας παιχνίδια του πριν ηττηθεί όμως από τον ΠΑΟΚ με 84-82 και τον Ολυμπιακό με 103-87.

Οι δρόμοι των δύο ομάδων διασταυρώνονται στη Stoiximan GBL για πρώτη φορά μετά τον Μάρτιο του 2011όταν το Μαρούσι επικράτησε εντός έδρας με 74-66 (Χαριτόπουλος 19, Μπάγκαριτς 17 – Πέτροβιτς 14, Κόλεμαν 12). Ο Ηρακλής πάντως έχει ένα μικρό προβάδισμα στην ιστορία αυτών των αγώνων μετρώντας 11 νίκες έναντι εννιά του Αμαρουσίου που έχει τον πρώτο λόγο στην έδρα του (7-3).