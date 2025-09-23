Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν: Χαμός στο ντέρμπι, με σεκιουριτά να χαστουκίζει ποδοσφαιριστή

Με ένταση ολοκληρώθηκε το χθεσινό ντέρμπι στη Γαλλία ανάμεσα στη Μαρσέιγ και την Παρί Σεν Ζερμέν, στο Βελοντρόμ, με τους παίκτες να έρχονται στα χέρια με την ασφάλεια του γηπέδου, η οποία μάλιστα χαστούκισε ποδοσφαιριστή της δεύτερης ομάδας.
Σύμφωνα με το gazzetta.gr, η Μαρσέιγ κατάφερε να επικρατήσει της Παρί με 1-0, ωστόσο τα πράγματα «ξέφυγαν» μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεδομένης της κόντρας του βορρά και του γαλλικού νότου.
Στο κέντρο του γηπέδου, οι Χακίμι, Ρουίθ, Μαρκίνιος και Κβαρατσχέλια έκαναν «ντου» σε σεκιουριτά, ο οποίος όπως έγινε γνωστό ήταν υπεύθυνος για την προστασία των διαιτητών. Στο σημείο έσπευσε στιγμές μετά και ο Λούκας Μπεράλντο που άρχισε να του τη λέει σε έντονο ύφος.
Τη στιγμή που τον έπιασε από το κολάρο, ο σεκιουριτάς αντεπιτέθηκε και χτύπησε τον 21χρονο ποδοσφαιριστή της Παρί για να απελευθερωθεί από τη λαβή του. Τελικά, οι παίκτες της Μαρσέιγ μπήκαν στη μέση για να τους χωρίσουν και να κατευνάσουν τα πνεύματα και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν.
- To μοναδικό ελληνικό χωριό που χάνει την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ εξαιτίας λάθους στην απογραφή
- Απίστευτες εικόνες στη Βοιωτία: Η 62χρονη έβαλε σκυλιά να επιτεθούν σε δημοσιογράφο on air
- Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Ο λόγος της απόφασης
- Εθνικά μπούτια και εθνικά κόμπλεξ - Ένας αποχαιρετισμός στον Γιώργο Σταυρόπουλο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.