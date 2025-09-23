Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν: Χαμός στο ντέρμπι, με σεκιουριτά να χαστουκίζει ποδοσφαιριστή

Με ένταση ολοκληρώθηκε το χθεσινό ντέρμπι στη Γαλλία ανάμεσα στη Μαρσέιγ και την Παρί Σεν Ζερμέν, στο Βελοντρόμ, με τους παίκτες να έρχονται στα χέρια με την ασφάλεια του γηπέδου, η οποία μάλιστα χαστούκισε ποδοσφαιριστή της δεύτερης ομάδας.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, η Μαρσέιγ κατάφερε να επικρατήσει της Παρί με 1-0, ωστόσο τα πράγματα «ξέφυγαν» μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεδομένης της κόντρας του βορρά και του γαλλικού νότου.

Στο κέντρο του γηπέδου, οι Χακίμι, Ρουίθ, Μαρκίνιος και Κβαρατσχέλια έκαναν «ντου» σε σεκιουριτά, ο οποίος όπως έγινε γνωστό ήταν υπεύθυνος για την προστασία των διαιτητών. Στο σημείο έσπευσε στιγμές μετά και ο Λούκας Μπεράλντο που άρχισε να του τη λέει σε έντονο ύφος.

HEATED SCENES at fulltime as Marseille beat PSG 1-0 in Le Classique! A security guard was even seen throwing punches at PSG players. 👀😳

pic.twitter.com/JcPWrrNVJ9 — Kara (@UTDKara) September 23, 2025

Τη στιγμή που τον έπιασε από το κολάρο, ο σεκιουριτάς αντεπιτέθηκε και χτύπησε τον 21χρονο ποδοσφαιριστή της Παρί για να απελευθερωθεί από τη λαβή του. Τελικά, οι παίκτες της Μαρσέιγ μπήκαν στη μέση για να τους χωρίσουν και να κατευνάσουν τα πνεύματα και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν.