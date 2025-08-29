Μαθαίνουν αντιπάλους σήμερα ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και ΠΑΟ – Τι ώρα θα γίνουν οι κληρώσεις

Ημέρα κληρώσεων η σημερινή για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League αλλά και για την ΑΕΚ στο Conference League.

Χρονικά πρώτη θα μάθει τους αντιπάλους της η «Ένωση». Η ΑΕΚ νίκησε την Άντερλεχτ με 2-0 στην OPAP Arena και σε συνδυασμό με το 1-1 στις Βρυξέλλες προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Conference League.

Η κλήρωση, στην οποία η Ένωση θα μάθει τους έξι αντιπάλους του, θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό στις σήμερα το μεσημέρι στις 2 ώρα Ελλάδος.

Ο ΠΑΟΚ «σκόρπισε» τη Ριέκα στην Τούμπα (5-0) υπερκαλύπτοντας την ήττα με 1-0 στην Κροατία, ενώ νωρίτερα ο Παναθηναϊκός έκανε την αρχή των ελληνικών προκρίσεων στη League Phase του Europa League με την ισοπαλία (0-0) στην Τουρκία απέναντι στη Σαμσουνσπόρ.

Η κλήρωση, στην οποία ο «Δικέφαλος» και το «Τριφύλλι» θα μάθουν τους οκτώ αντιπάλους του, θα πραγματοποιηθεί στο σήμερα σίγουρα μετά τις 2 το μεσημέρι και λίγο πριν τις 3 καθώς στην κοινή τελετή που θα κάνει η UEFA προηγείται η κλήρωση της League Phase του Conference League.