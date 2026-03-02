Μενού

Μαυροβούνιο - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Εθνική Ελλάδας απέναντι στο Μαυροβούνιο σήμερα (02/03) στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ελλάδα - Μαυροβούνιο
Στιγμιότυπο από το ματς Ελλάδα - Μαυροβούνιο | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Η Εθνική Ελλάδας αγωνίζεται στην Ποντγκόριτσα κόντρα στο Μαυροβούνιο σήμερα (02/03) για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Την περασμένη Παρασκευή (27/02) η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε την πρώτη της ήττα στα προκριματικά από το Μαυροβούνιο με 65-67, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο 2-1 στα «παράθυρα».

Το πανόραμα των Προκριματικών

Group A

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Γεωργία-Ουκρανία 79-92
Δανία-Ισπανία 64-74

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Ουκρανία-Δανία 88-71
Ισπανία-Γεωργία 90-61

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Ουκρανία - Ισπανία 66-86
Δανία - Γεωργία 71-89

Κατάταξη

  • Ισπανία 3-0
  • Ουκρανία 2-1
  • Γεωργία 1-2
  • Δανία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Γεωργία - Δανία (19:00)
Ισπανία - Ουκρανία (21:30)

Group B

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ελλάδα-Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76
Ρουμανία - Μαυροβούνιο 75-80

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Ελλάδα - Μαυροβούνιο 65-67
Πορτογαλία - Ρουμανία 99-82

Κατάταξη

  • Πορτογαλία 2-1
  • Ελλάδα 2-1
  • Μαυροβούνιο 2-1
  • Ρουμανία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Ρουμανία - Πορτογαλία (19:00)
Μαυροβούνιο - Ελλάδα (20:00)

Group C

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Σερβία-Ελβετία 90-86
Τουρκία-Βοσνία 93-71

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Ελβετία - Τουρκία 60-85
Βοσνία - Σερβία 72-74

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Σερβία - Τουρκία 78-82
Βοσνία - Ελβετία 84-60

Κατάταξη

  • Τουρκία 3-0
  • Σερβία 2-1
  • Βοσνία 1-2
  • Ελβετία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Ελβετία - Βοσνία (20:00)
Τουρκία - Σερβία (20:00)

Group D

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ιταλία-Ισλανδία 76-81
Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 88-89

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Λιθουανία-Ιταλία 81-82
Ισλανδία-Μεγάλη Βρετανία 84-90

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Ισλανδία - Λιθουανία 86-85
Μεγάλη Βρετανία - Ιταλία 57-93

Κατάταξη

  • Ισλανδία 2-1
  • Ιταλία 2-1
  • Λιθουανία 1-2
  • Μεγάλη Βρετανία 1-2

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Λιθουανία - Ισλανδία (18:30)
Ιταλία - Μεγάλη Βρετανία (20:30)

Group E

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Κροατία-Κύπρος 100-60
Γερμανία-Ισραήλ 89-69

Αποτελέσματα -2η αγωνιστική

Ισραήλ - Κροατία 71-85
Κύπρος - Γερμανία 64-83

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Ισραήλ - Κύπρος 94-54
Κροατία - Γερμανία 93-88

Επόμενη αγωνιστική (4η, 01/03)

Γερμανία - Κροατία (19:00)
Κύπρος - Ισραήλ (19:00)

Κατάταξη

  • Κροατία 3-0
  • Γερμανία 2-1
  • Ισραήλ 1-2
  • Κύπρος 0-3

Group F

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Λετονία-Ολλανδία 78-86
Πολωνία-Αυστρία 90-78

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Αυστρία - Λετονία 85-87
Ολλανδία - Πολωνία 83-85

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Αυστρία - Ολλανδία 71-81
Λετονία - Πολωνία 82-84

Κατάταξη

  • Πολωνία 3-0
  • Ολλανδία 2-1
  • Λετονία 1-2
  • Αυστρία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (01/03)

Ολλανδία - Αυστρία (15:30)
Πολωνία - Λετονία (21:30)

Group G

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ουγγαρία-Φινλανδία 89-82
Γαλλία-Βέλγιο 79-63

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Βέλγιο - Ουγγαρία 85-87
Φινλανδία - Γαλλία 83-76

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Ουγγαρία - Γαλλία 71-74
Βέλγιο - Φινλανδία 66-71

Κατάταξη

  • Ουγγαρία 2-1
  • Φινλανδία 2-1
  • Γαλλία 2-1
  • Βέλγιο 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 01/03)

Φινλανδία - Βέλγιο (18:30)
Γαλλία - Ουγγαρία (19:00)

Group H

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Σλοβενία-Εσθονία 93-94
Τσεχία-Σουηδία 97-80

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Εσθονία - Τσεχία 92-97
Σουηδία - Σλοβενία 83-84

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Σλοβενία - Τσεχία 99-59
Σουηδία - Εσθονία 77-88

Κατάταξη

  • Σλοβενία 2-1
  • Εσθονία 2-1
  • Τσεχία 2-1
  • Σουηδία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 01/03)

Εσθονία - Σουηδία (19:00)
Τσεχία - Σλοβενία (19:00)

