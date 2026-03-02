Μαυροβούνιο - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Εθνική Ελλάδας αγωνίζεται στην Ποντγκόριτσα κόντρα στο Μαυροβούνιο σήμερα (02/03) για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Την περασμένη Παρασκευή (27/02) η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε την πρώτη της ήττα στα προκριματικά από το Μαυροβούνιο με 65-67, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο 2-1 στα «παράθυρα».

Το πανόραμα των Προκριματικών

Group A

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Γεωργία-Ουκρανία 79-92

Δανία-Ισπανία 64-74

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Ουκρανία-Δανία 88-71

Ισπανία-Γεωργία 90-61

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Ουκρανία - Ισπανία 66-86

Δανία - Γεωργία 71-89

Κατάταξη

Ισπανία 3-0

Ουκρανία 2-1

Γεωργία 1-2

Δανία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Γεωργία - Δανία (19:00)

Ισπανία - Ουκρανία (21:30)

Group B

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ελλάδα-Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76

Ρουμανία - Μαυροβούνιο 75-80

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Ελλάδα - Μαυροβούνιο 65-67

Πορτογαλία - Ρουμανία 99-82

Κατάταξη

Πορτογαλία 2-1

Ελλάδα 2-1

Μαυροβούνιο 2-1

Ρουμανία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Ρουμανία - Πορτογαλία (19:00)

Μαυροβούνιο - Ελλάδα (20:00)

Group C

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Σερβία-Ελβετία 90-86

Τουρκία-Βοσνία 93-71

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Ελβετία - Τουρκία 60-85

Βοσνία - Σερβία 72-74

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Σερβία - Τουρκία 78-82

Βοσνία - Ελβετία 84-60

Κατάταξη

Τουρκία 3-0

Σερβία 2-1

Βοσνία 1-2

Ελβετία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Ελβετία - Βοσνία (20:00)

Τουρκία - Σερβία (20:00)

Group D

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ιταλία-Ισλανδία 76-81

Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 88-89

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Λιθουανία-Ιταλία 81-82

Ισλανδία-Μεγάλη Βρετανία 84-90

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Ισλανδία - Λιθουανία 86-85

Μεγάλη Βρετανία - Ιταλία 57-93

Κατάταξη

Ισλανδία 2-1

Ιταλία 2-1

Λιθουανία 1-2

Μεγάλη Βρετανία 1-2

Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)

Λιθουανία - Ισλανδία (18:30)

Ιταλία - Μεγάλη Βρετανία (20:30)

Group E

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Κροατία-Κύπρος 100-60

Γερμανία-Ισραήλ 89-69

Αποτελέσματα -2η αγωνιστική

Ισραήλ - Κροατία 71-85

Κύπρος - Γερμανία 64-83

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Ισραήλ - Κύπρος 94-54

Κροατία - Γερμανία 93-88

Επόμενη αγωνιστική (4η, 01/03)

Γερμανία - Κροατία (19:00)

Κύπρος - Ισραήλ (19:00)

Κατάταξη

Κροατία 3-0

Γερμανία 2-1

Ισραήλ 1-2

Κύπρος 0-3

Group F

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Λετονία-Ολλανδία 78-86

Πολωνία-Αυστρία 90-78

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Αυστρία - Λετονία 85-87

Ολλανδία - Πολωνία 83-85

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Αυστρία - Ολλανδία 71-81

Λετονία - Πολωνία 82-84

Κατάταξη

Πολωνία 3-0

Ολλανδία 2-1

Λετονία 1-2

Αυστρία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (01/03)

Ολλανδία - Αυστρία (15:30)

Πολωνία - Λετονία (21:30)

Group G

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ουγγαρία-Φινλανδία 89-82

Γαλλία-Βέλγιο 79-63

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Βέλγιο - Ουγγαρία 85-87

Φινλανδία - Γαλλία 83-76

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Ουγγαρία - Γαλλία 71-74

Βέλγιο - Φινλανδία 66-71

Κατάταξη

Ουγγαρία 2-1

Φινλανδία 2-1

Γαλλία 2-1

Βέλγιο 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 01/03)

Φινλανδία - Βέλγιο (18:30)

Γαλλία - Ουγγαρία (19:00)

Group H

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Σλοβενία-Εσθονία 93-94

Τσεχία-Σουηδία 97-80

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Εσθονία - Τσεχία 92-97

Σουηδία - Σλοβενία 83-84

Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική

Σλοβενία - Τσεχία 99-59

Σουηδία - Εσθονία 77-88

Κατάταξη

Σλοβενία 2-1

Εσθονία 2-1

Τσεχία 2-1

Σουηδία 0-3

Επόμενη αγωνιστική (4η, 01/03)

Εσθονία - Σουηδία (19:00)

Τσεχία - Σλοβενία (19:00)