Μαυροβούνιο - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Εθνική Ελλάδας αγωνίζεται στην Ποντγκόριτσα κόντρα στο Μαυροβούνιο σήμερα (02/03) για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Την περασμένη Παρασκευή (27/02) η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε την πρώτη της ήττα στα προκριματικά από το Μαυροβούνιο με 65-67, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο 2-1 στα «παράθυρα».
Το πανόραμα των Προκριματικών
Group A
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
Γεωργία-Ουκρανία 79-92
Δανία-Ισπανία 64-74
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
Ουκρανία-Δανία 88-71
Ισπανία-Γεωργία 90-61
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
Ουκρανία - Ισπανία 66-86
Δανία - Γεωργία 71-89
Κατάταξη
- Ισπανία 3-0
- Ουκρανία 2-1
- Γεωργία 1-2
- Δανία 0-3
Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)
Γεωργία - Δανία (19:00)
Ισπανία - Ουκρανία (21:30)
Group B
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
Ελλάδα-Ρουμανία 91-64
Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76
Ρουμανία - Μαυροβούνιο 75-80
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
Ελλάδα - Μαυροβούνιο 65-67
Πορτογαλία - Ρουμανία 99-82
Κατάταξη
- Πορτογαλία 2-1
- Ελλάδα 2-1
- Μαυροβούνιο 2-1
- Ρουμανία 0-3
Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)
Ρουμανία - Πορτογαλία (19:00)
Μαυροβούνιο - Ελλάδα (20:00)
Group C
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
Σερβία-Ελβετία 90-86
Τουρκία-Βοσνία 93-71
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
Ελβετία - Τουρκία 60-85
Βοσνία - Σερβία 72-74
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
Σερβία - Τουρκία 78-82
Βοσνία - Ελβετία 84-60
Κατάταξη
- Τουρκία 3-0
- Σερβία 2-1
- Βοσνία 1-2
- Ελβετία 0-3
Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)
Ελβετία - Βοσνία (20:00)
Τουρκία - Σερβία (20:00)
Group D
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
Ιταλία-Ισλανδία 76-81
Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 88-89
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
Λιθουανία-Ιταλία 81-82
Ισλανδία-Μεγάλη Βρετανία 84-90
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
Ισλανδία - Λιθουανία 86-85
Μεγάλη Βρετανία - Ιταλία 57-93
Κατάταξη
- Ισλανδία 2-1
- Ιταλία 2-1
- Λιθουανία 1-2
- Μεγάλη Βρετανία 1-2
Επόμενη αγωνιστική (4η, 02/03)
Λιθουανία - Ισλανδία (18:30)
Ιταλία - Μεγάλη Βρετανία (20:30)
Group E
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
Κροατία-Κύπρος 100-60
Γερμανία-Ισραήλ 89-69
Αποτελέσματα -2η αγωνιστική
Ισραήλ - Κροατία 71-85
Κύπρος - Γερμανία 64-83
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
Ισραήλ - Κύπρος 94-54
Κροατία - Γερμανία 93-88
Επόμενη αγωνιστική (4η, 01/03)
Γερμανία - Κροατία (19:00)
Κύπρος - Ισραήλ (19:00)
Κατάταξη
- Κροατία 3-0
- Γερμανία 2-1
- Ισραήλ 1-2
- Κύπρος 0-3
Group F
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
Λετονία-Ολλανδία 78-86
Πολωνία-Αυστρία 90-78
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
Αυστρία - Λετονία 85-87
Ολλανδία - Πολωνία 83-85
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
Αυστρία - Ολλανδία 71-81
Λετονία - Πολωνία 82-84
Κατάταξη
- Πολωνία 3-0
- Ολλανδία 2-1
- Λετονία 1-2
- Αυστρία 0-3
Επόμενη αγωνιστική (01/03)
Ολλανδία - Αυστρία (15:30)
Πολωνία - Λετονία (21:30)
Group G
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
Ουγγαρία-Φινλανδία 89-82
Γαλλία-Βέλγιο 79-63
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
Βέλγιο - Ουγγαρία 85-87
Φινλανδία - Γαλλία 83-76
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
Ουγγαρία - Γαλλία 71-74
Βέλγιο - Φινλανδία 66-71
Κατάταξη
- Ουγγαρία 2-1
- Φινλανδία 2-1
- Γαλλία 2-1
- Βέλγιο 0-3
Επόμενη αγωνιστική (4η, 01/03)
Φινλανδία - Βέλγιο (18:30)
Γαλλία - Ουγγαρία (19:00)
Group H
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
Σλοβενία-Εσθονία 93-94
Τσεχία-Σουηδία 97-80
Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική
Εσθονία - Τσεχία 92-97
Σουηδία - Σλοβενία 83-84
Αποτελέσματα - 3η αγωνιστική
Σλοβενία - Τσεχία 99-59
Σουηδία - Εσθονία 77-88
Κατάταξη
- Σλοβενία 2-1
- Εσθονία 2-1
- Τσεχία 2-1
- Σουηδία 0-3
Επόμενη αγωνιστική (4η, 01/03)
Εσθονία - Σουηδία (19:00)
Τσεχία - Σλοβενία (19:00)
