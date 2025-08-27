Μέχντι Ταρεμί: Προβάδισμα του Ολυμπιακού, μεταδίδει Ιταλός ρεπόρτερ

Από την Τρίτη ήδη υπήρχαν σενάρια που συνέδεαν τον Παναθηναϊκό με τον διεθνή Ιρανό επιθετικό της Ίντερ. Ο λόγος για τον Μέχντι Ταρεμί, τον διεθνή φορ που έχει τεθεί εκτός των πλάνων του ιταλικού συλλόγου.

Την Τετάρτη ο Ντι Μάρτζιο έβαλε στο κόλπο και τον Ολυμπιακό δίνοντάς του προβάδισμα έναντι των Αϊντχόφεν και Παναθηναϊκού για τον παίκτη και ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη για τη μεταγραφή του παίκτη (στους Πειραιώτες).

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.