Μεντιλίμπαρ: «Εμείς να τα κάνουμε όλα σωστά και η Μπαρτσελόνα να μην είναι σε καλή μέρα»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε να πει αρκετά για το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός. Ο Ισπανός τεχνικός μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου είπε ανάμεσα στα άλλα:
Το στιλ της ομάδας του: Δεν θα αλλάξει τίποτα (για την ομάδα). Αυτή είναι η ιδέα που έχουμε και αυτό δεν θα αλλάξει καθόλου.
