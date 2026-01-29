Μεντιλίμπαρ για την θρυλική πρόκριση του Ολυμπιακού: «Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό»

Λίγες στιγμές μετά τη θρυλική πρόκριση του Ολυμπιακό στα play offs του Champions League, ο «στρατηγός» , Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στη σωστή προπόνηση και στην καθημερινή δουλειά των παικτών του.

Ο βάσκος αρχιτέκτονας του ερυθρόλευκου θαύματος σε δηλώσεις του στο MEGA τόνισε πως «Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό, τα αποτελέσματα έρχονται με τη δουλειά» και έδειξε αισιόδοξος για το μέλλον.

«Προπονούμαστε καθημερινά και τα αποτελέσματα έρχονται βάσει δουλειάς και προπόνησης. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ή κουβέντα, απλά είναι δουλειά και τα αποτελέσματα έρχονται. Από τη μέρα που ήρθαμε, προετοιμάζουμε τα ματς με τον ίδιο τρόπο. Δεν αλλάζουμε τίποτα και ευτυχώς τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Οι παίκτες είναι ταπεινοί, δέχονται αυτά που τους λέμε, με την ίδια ιδέα. Οι παίκτες σέβονται αυτό που τους ζητάμε και αυτό έχει αποτέλεσμα», ανέφερε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ και πρόσθεσε:

«Στο πρώτο μέρος δυσκολευτήκαμε, δεν καταφέραμε να κάνουμε τρεις σωστές πάσες, δεν μας έβγαιναν τα πράγματα. Στο δεύτερο ηρεμήσαμε, ήμασταν πιο σωστοί στις πάσες. Ήρθε το πρώτο γκολ, ήρθε το δεύτερο που μας έδωσε το προβάδισμα. Έγινε το θαύμα και με την απομάκρυνση του Ρέτσου».