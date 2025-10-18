Μενού

Μεντιλίμπαρ: «Αν παίξουμε με την Μπαρτσελόνα όπως στο πρώτο μέρος, θα μας βάλουν οκτώ γκολ»

Μόνο με τον Μάνσα φαίνεται ότι έμεινε ικανοποιημένος ο Μεντιλίμπαρ.

mentilibar.jpg
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. | AP Photo/Jose Breton
Για ακόμα μια φορά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του για την εικόνα της ομάδας του.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να επικράτησε με 2-0 της ΑΕΛ Novibet, αλλά ο Βάσκος κόουτς δεν είδε όσα θα ήθελε από τους παίκτες του, με τον Μάνσα να είναι από τα λίγα πράγματα που του άρεσαν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

