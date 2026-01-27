Μεντιλίμπαρ: «Σκεφτόμαστε τις οικογένειες των θυμάτων και την οικογένεια του ΠΑΟΚ»

Στο τροχαίο στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Άμστερνταμ το απόγευμα της Τρίτης (27/1) ενόψει του «τελικού» των «ερυθρόλευκων» με τον Άγιαξ στην 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους ανθρώπους του δικεφάλου του Βορρά και στις οικογένειες των θυμάτων, δηλώνοντας συγκλονισμένος απ’ το τραγικό δυστύχημα.

«Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν συνεχώς, τόσο στους δικούς μας οπαδούς, όσο και των άλλων ομάδων για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα, αισιοδοξώντας ότι θα περάσουν καλά.

Τελικά αυτά τα παιδιά που χάθηκαν, δεν θα φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους και δεν θα επιστρέψουν σπίτι τους, αφήνοντας τη ζωή τους στην άσφαλτο. Σκεφτόμαστε τις οικογένειες των θυμάτων, την οικογένεια του ΠΑΟΚ και λυπούμαστε που δεν θα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν», τόνισε ο Βάσκος τεχνικός και πρόσθεσε στη συνέχεια για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, αναφέροντας πως θα είναι μεγάλη τιμή για την ομάδα του να βρεθεί μέσα στις 24 κορυφαίες της διοργάνωσης.