Μέσι: 46.000.000 Αργεντίνοι στα πόδια του

Σε αυτή την απομακρυσμένη χώρα του Νότου γεννήθηκε ένας ταπεινός, ευγενικός, υπερταλαντούχος και λιγομίλητος άνθρωπος: ο Λιονέλ Αντρές Μέσι. Ηταν αυτός που κατάφερε να βγάλει στους δρόμους περισσότερους από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση ενός τίτλου και όχι να εκφράσουν την οργή τους για την φτώχεια, την ανέχεια, τη διαφθορά. Είναι ο Μέσι η μορφή που καταφέρνει να ενώσει τον λαό πέρα από κοινωνικές και πολιτικές διαφορές;

Η απάντηση πλέον είναι εύκολη, ο Pulga είναι ο «Βασιλιάς της Αργεντινής». Είναι μόνος που μπορεί να ενώσει πλούσιους και φτωχούς, αριστερούς και δεξιούς, Περονιστές και αντι-Περονιστές. Ένας άνθρωπος που φέρνει κοντά διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις αλλά και γενιές: εκείνους που έζησαν έξι πραξικοπήματα από το 1930 έως το 1976 και εκείνους που γνώρισαν μόνο δημοκρατία. Η παραδοξότητα του Μέσι είναι ότι αποτελεί τον μοναδικό εν ζωή Αργεντινό που χαίρει εκτίμησης από τα δύο άκρα της κοινωνικοπολιτικής ρήξης. Ούτε ο Πάπας Φραγκίσκος, που επικρίνεται από τους αντι-Περονιστές, ούτε η βασίλισσα Μάξιμα, που επικρίνεται από τους Περονιστές, καταφέρνουν κάτι τέτοιο. Ο Μέσι είναι «βασιλιάς».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

