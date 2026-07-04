Μεταγραφές 2026: Οι τελευταίες εξελίξεις της καλοκαιρινής σεζόν

Ξεκινούν οι μεταγραφές 2026, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου πυρετώδους προετοιμασίας των ομάδων της Super League.

Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Κώτσιρας αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό με μερικά συγκινητικά λόγια, ενώ η ΑΕΚ φέρεται να προσέφερε νέο τριετές συμβόλαιο στον Πινέδα.

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