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Μεταγραφές 2026: Οι τελευταίες εξελίξεις της καλοκαιρινής σεζόν

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τις μεταγραφές 2026 στη Super League, ενώ ξεκινάει η προετοιμασία των ομάδων για τη νέα σεζόν.

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Ξεκινούν οι μεταγραφές 2026, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου πυρετώδους προετοιμασίας των ομάδων της Super League.

Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Κώτσιρας αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό με μερικά συγκινητικά λόγια, ενώ η ΑΕΚ φέρεται να προσέφερε νέο τριετές συμβόλαιο στον Πινέδα.

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