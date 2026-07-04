Μποϊκοτάζ στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: Ο λόγος που ξεσηκώθηκε το Φεστιβάλ Σαχάρας

Αντιμέτωπος με ένα έντονο κύμα διεθνών αντιδράσεων βρίσκεται ο κορυφαίος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαχάρα (FiSahara) εξέδωσε σήμερα επίσημο κάλεσμα για γενικό μποϊκοτάζ της νέας, πολυαναμενόμενης ταινίας του με τίτλο «Η Οδύσσεια», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες αυτό το καλοκαίρι.

Αιτία της σφοδρής διαμαρτυρίας αποτελεί η επιλογή της πόλης Ντάχλα για μέρος των γυρισμάτων της παραγωγής. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται στη Δυτική Σαχάρα - ένα γεωπολιτικά φλεγόμενο και διαφιλονικούμενο έδαφος, το οποίο ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Μαρόκο.

Το «κατηγορώ» του Φεστιβάλ και η Διεθνής Αντιπαράθεση

Η εκτελεστική διευθύντρια του FiSahara, Μαρία Κάριον, εξαπέλυσε δριμύτατη κριτική κατά του Χολιγουντιανού δημιουργού, συνδέοντας την πρεμιέρα του φιλμ με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή:

«Όταν ο Κρίστοφερ Νόλαν πατήσει το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας, θα καταπατήσει επίσης το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δικαίωμα του λαού των Σαχράουι στην εδαφική ακεραιότητα της επικράτειάς τους και τους πόρους της, τους οποίους εκμεταλλεύεται παράνομα το Μαρόκο»

Στη σημερινή του ανακοίνωση, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαχάρα δεν μάσησε τα λόγια του, προτρέποντας ανοιχτά «το κοινό σε γενικό μποϊκοτάζ αφού ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε την πόλη Ντάχλα (…) ως μία από τις τοποθεσίες γυρισμάτων»

Αξίζει να σημειωθεί πως οι πιέσεις προς τον Νόλαν είχαν ξεκινήσει ήδη από πέρυσι, όταν το FiSahara του είχε ζητήσει επίμονα να μην χρησιμοποιήσει στο τελικό μοντάζ το υλικό που κινηματογραφήθηκε στη Ντάχλα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση.

Παρά τη λάμψη των πρωταγωνιστών, η πολιτική διάσταση του ζητήματος φαίνεται πως είχε απασχολήσει και ανθρώπους εκ των έσω.

Όπως αποκαλύπτεται στη σημερινή ανακοίνωση, ο διάσημος Ισπανός ηθοποιός και ακτιβιστής Χαβιέ Μπαρδέμ (ο οποίος το 2012 είχε διατελέσει παραγωγός ενός ντοκιμαντέρ για τη Σαχάρα) είχε παρέμβει προσωπικά, δηλώνοντας ότι ενθάρρυνε τον Νόλαν «να μάθει για την ιστορία της καταστολής που ασκεί το μαροκινό καθεστώς εναντίον του λαού των Σαχράουι».