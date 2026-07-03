Το τελευταίο δείπνο της οικογένειας Κοντού - Ο ανατριχιαστικός τάφος «τραπεζαρία» του Βόλου

Ένας τάφος με διαρρύθμιση πέρα της παραδοσιακής ταφόπλακας δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Αν έχεις επισκεφθεί το Α' νεκροταφείο ας πούμε, θα έχεις δει ταφικά μνημεία διακοσμημένα με αγάλματα, όπως η διάσημη «Κοιμωμένη» του Χαλεπά, οικογενειακά μαυσωλεία, προτομές και άλλες απεικονίσεις.

Αλλά ακόμα και τον πιο «έξαλλο» τάφο ξεπερνά σε πρωτοτυπία αυτό το μαρμάρινο κομψοτέχνημα στο ιστορικό πλέον Κοιμητήριο των Ταξιαρχών στον Βόλο.

Ανάμεσα σε μία σειρά από επίσης αξιόλογα, απέναντι από τον ναό δεσπόζει το περίφημο μνημείο της οικογένειας Νικολάου Κοντού, που αναπαριστά σε μάρμαρο μία τραπεζαρία με ένα τραπέζι και τρεις καρέκλες, σε κάθε μία από τις οποίες αναγράφεται και το όνομα ενός παιδιού.

Στο νεκροταφείο των Ταξιαρχών στον Βόλο υπάρχει ένας διαφορετικός τάφος. Ανάμεσα στις προτομές, τους σταυρούς και τα μάρμαρα, βρίσκεται ένας που μοιάζει με τραπεζαρία. Και όντως είναι.

Το ιδιαίτερο αυτό ταφικό μνημείο κρύβει από πίσω του μια ανθρώπινη τραγωδία. Είναι 1895. pic.twitter.com/ZVzpgSGXT5 — τούβλο (@touvlo_) November 30, 2022

Τάφος της οικογένειας Κοντού - Ένα πραγματικό «θρίλερ»

Η ιστορία λέει ότι τα τρία παιδιά του Ν. Κοντού, ο Κωνσταντίνος, η Ελένη και η Κατίνα, είχαν βρει αιφνίδιο θάνατο έπειτα από δηλητηρίαση που υπέστησαν.

Σύμφωνα με τον μύθο, ένα σαμιαμίδι είχε πέσει στο γάλα που ήπιαν με το πρωινό τους. Η πεποίθηση ότι αυτές οι μικρές σαύρες γκέκο εκκρίνουν θανάσιμες ποσότητες δηλητηρίου είναι μία συνηθισμένη προκατάληψη στην ελληνική λαογραφία.

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Ο Ν. Κοντός ζήτησε, λέει η ιστορία, τότε από τους γλύπτες αδελφούς Κοτζαμάνη να δημιουργήσουν ένα ταφικό μνημείο που να μείνει στην ιστορία.

Οι γλύπτες σκέφτηκαν να φιλοτεχνήσουν κάτι που θα θύμιζε για πάντα τον τρόπο που «έφυγαν» τα τρία παιδιά, αλλά και το υψηλό κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας.

Η αλήθεια βέβαια απέχει, διότι τα τρία παιδιά πέθαναν από φυματίωση που μάστιζε τους φτωχούς της περιοχής, και όπως καταλαβαίνει κανείς, για να διαφυλαχθεί το κοινωνικό «εκτόπισμα» της οικογένειας, η ιστορία προσαρμόστηκε σε μία πιο ρομαντική.

Η οικογένεια Κοντού ήταν μεταξύ των αρχόντων της περιοχής και δική τους ήταν η ομώνυμη έπαυλη στα Άνω Λεχώνια, γνωστή σήμερα ως το «Στοιχειωμένο Σπίτι». Πάντως το εξαιρετικό μνημείο αποτελεί μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς του Κοιμητηρίου.