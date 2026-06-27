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Μία… ανάσα από την Αλ Σαντ ο Λουτσέσκου

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Αλ Σαντ.

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Ράτσβαν Λουτσέσκου
Ο Ράτσβαν Λουτσέσκου | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Δεν θα μείνει για μεγάλο διάστημα μακριά από τους πάγκους ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το… διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Ρουμάνος προπονητής τα έχει βρει σε όλα με την Αλ Σαντ και πλέον όλα έχουν μπει στην τελική ευθεία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στην ομάδα του Κατάρ.

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