Μία… ανάσα από την Αλ Σαντ ο Λουτσέσκου

Δεν θα μείνει για μεγάλο διάστημα μακριά από τους πάγκους ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το… διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Ρουμάνος προπονητής τα έχει βρει σε όλα με την Αλ Σαντ και πλέον όλα έχουν μπει στην τελική ευθεία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στην ομάδα του Κατάρ.

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