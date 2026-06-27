Μία… ανάσα από την Αλ Σαντ ο Λουτσέσκου

Δεν θα μείνει για μεγάλο διάστημα μακριά από τους πάγκους ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το… διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Ρουμάνος προπονητής τα έχει βρει σε όλα με την Αλ Σαντ και πλέον όλα έχουν μπει στην τελική ευθεία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στην ομάδα του Κατάρ.
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