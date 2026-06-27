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Δημοσκόπηση GPO: Σε άνοδο ΝΔ και ΕΛΑΣ - Σταθερό το ΠΑΣΟΚ, νέα υποχώρηση της Καρυστιανού

Την άνοδο της ΝΔ και της ΕΛΑΣ, καταγράφει νέα δημοσκόπηση που έρχεται στη δημοσιότητα. Τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων.

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Ενδιαφέροντα ευρήματα φέρνει νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτήν τη φορά της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Σύμφωνα με αυτήν, η Νέα Δημοκρατία κινείται ανοδικά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση όπως και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να καταγράφει πτώση όπως και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι...υπό εξαφάνιση.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου:

  • Νέα ∆ηµοκρατία: 26% (Ιούν. 25%)
  • ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%)
  • ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%)
  • Ελληνική Λύση: 8,2% (7,8%)
  • ΚΚΕ: 8% (7,5%)
  • «Ελπίδα»: 6,9% (9,2%)
  • Πλεύση Ελευθερίας: 3,8% (4,1%)
  • ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%)
  • Φωνή Λογικής: 2,3% (2,1%)
  • ΣΥΡΙΖΑ:  1,1% (1,1%)
  • «Νίκη»:  1% (1,4%)
  • Άλλο: 4,1% (2,9%)
  • Αναπ/στοι: 10,4% (11,6%)

Όσον αφορά στην εκτίμηση ψήφου:

  • Νέα ∆ηµοκρατία: 29,4% (Ιούν. 28,6%)
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)
  • ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)
  • Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)
  • ΚΚΕ: 9% (8,6%)
  • «Νίκη»: 1,1% (1,6%)
  • Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)
  • Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)
  • ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)
  • ΕΛΑΣ: 16,3% (15,1%)
  • «Ελπίδα»: 7,8% (10,5%)
  • Αλλο: 4,7% (3,4%)

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Σε άλλο σημείο της δημοσκόπησης, σημειώνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης µε 33% συνεχίζει να συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό εµπιστοσύνης των πολιτών για τη θέση του πρωθυπουργού, ενώ ακολουθούν µε 24,9% ο Αλέξης Τσίπρας, µε 15,5% η Μαρία. Καρυστιανού και µε 14,9% ο Νίκος Ανδρουλάκης.
 

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