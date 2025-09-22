Μία πρώτη «γεύση» από τις μπασκετικές υποχρεώσεις: Πού βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ

Δεν έχετε παράπονο, η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν κάτι σαν προάγγελος του τι θα επακολουθήσει και τι θα συμβαίνει μόνιμα από 'δω και στο εξής!

Εντυπωσιακή πρώτη γεύση από τον Παναθηναϊκό στο 7ο τουρνουά στη μνήμη του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου στην Αυστραλία. Θετική εικόνα για τον Ολυμπιακό στην Κρήτη εν μέσω προβληματισμού για τη λειψανδρία στη θέση του point guard (μετά και τον τραυματισμό του Έβανς), αλλά και πολύ ενθαρρυντικά συμπεράσματα για τον ανταγωνισμό που θα χαρακτηρίσει την εφετινή Stoiximan GBL, μετά τα πρώτα «take aways» από τα φιλικά παιχνίδια των περισσοτέρων ομάδων του πρωταθλήματος.

