Μίλτος Τεντόγλου: Πρωταγωνιστής της νέας καμπάνιας της Skoda μαζί με έναν δράκο

Το αστέρι του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου πρωταγωνιστεί στην νέα τηλεοπτική καμπάνια της Skoda στην Ελλάδα για το μοντέλο Fabia.

O χρυσός ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος παρόλο που δεν κατάφερε να κάνει άλμα που θα του εξασφάλιζε θέση στην κορυφή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο, δεν πτοείται και δεν θα σταματήσει την σκληρή δουλειά.

Ακριβώς αυτή την δυναμική αποπνέει και στην νέα καμπάνια της Skoda που πρωταγωνιστεί, η οποία ταιριάζει απόλυτα με τα χαρακτηριστικά του μοντέλου: δύναμη και ταχύτητα.

Με κινηματογραφική αισθητική, η καμπάνια αναδεικνύει τις επιδόσεις του μοντέλου, παρομοιάζοντάς το με ένα φανταστικό πλάσμα με την μορφή δράκου ενσαρκώνοντας το πάθος και την υπέρμετρη δύναμη που σε καλεί να ζήσεις μια νέα συναρπαστική περιπέτεια σε κάθε του διαδρομή.

Γιορτάζοντας 130 χρόνια παρουσίας της Skoda, το Fabia μπορεί να αποκτηθεί με μόλις 130 ευρώ τον μήνα με 0% επιτόκιο και με τιμή εκκίνησης τα 16.950 ευρώ. Η Skoda βρίσκεται στην 3η θέση πωλήσεων στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025.



