Μήπως φαβορί είναι πια ο Παναθηναϊκός;

Η πλάστιγγα των τελικών άρχισε να παίρνει παράξενους κλυδωνισμούς κάπου στα μισά του πρώτου αγώνα.
Την ίδια ώρα που σχετικοί και (κυρίως) άσχετοι μετρούσαν μία μία τις βολές για να πουλήσουν αδικία και μανία καταδίωξης, οι παίκτες και ο προπονητής του Παναθηναϊκού διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι ο χρυσοποίκιλτος αντίπαλός τους φορούσε μεν το λαμπρό του στέμμα, αλλά δεν είχε στο ντεπόζιτό του ούτε καύσιμα ούτε κίνητρο ούτε οίστρο.
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