Μονακό - Παναθηναϊκός 92-84: Δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα και ηττήθηκε στο Πριγκιπάτο

Ύστερα από δύο συνεχόμενες νίκες, ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για την 8η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας με διαφορά που έφτασε ακόμη και τους 21 πόντους στην τέταρτη περίοδο.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, κυνηγώντας το σκορ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι «πράσινοι» πλήρωσαν τα πολλά αμυντικά κενά, τα φάουλ του Γιούρτσεβεν και τις βιαστικές επιλογές στην επίθεση, απέναντι σε μια Μονακό που έδειξε την ποιότητά της και έκανε το «2 στα 2» μέσα στην εβδομάδα απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Κέντρικ Ναν (26 πόντοι), ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε ποτέ να απειλήσει ουσιαστικά, όπως μεταδίδει το gazzetta.gr. Οι Όσμαν και Σορτς ήταν εκτός ρυθμού, ενώ οι απουσίες φάνηκαν έντονα απέναντι στην πληρέστατη ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Η Μονακό, με πρωταγωνιστές τους Μάικ Τζέιμς, Οκόμπο και Μπλόσομγκεϊμ, έλεγξε τον ρυθμό, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των «πρασίνων» και επέβαλε απόλυτα τον ρυθμό της, φτάνοντας δίκαια στη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός, που μείωσε τη διαφορά στο φινάλε σε πιο διαχειρίσιμα επίπεδα ενόψει ισοβαθμίας, συνεχίζει το δύσκολο πρόγραμμα με ακόμη τρία εκτός έδρας παιχνίδια, ξεκινώντας από την επόμενη εβδομάδα στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.