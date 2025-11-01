Μονακό - Παναθηναϊκος: «Τι διαιτησία είναι αυτή; Τι κάνετε;», τι έγραψαν στο Φύλλο Αγώνα οι διαιτητές

Η Μονακό υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη φετινή του ήττα στη EuroLeague, επικρατώντας με 92-84 στο Πριγκιπάτο, για την 8η αγωνιστική της regular season.
Ωστόσο, από την πλευρά των «πράσινων» υπήρξαν παράπονα για τη διαιτησία στην ανάπαυλα του αγώνα. Συγκεκριμένα, λίγο πριν οι δύο ομάδες επιστρέψουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, ο General Manager του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κοντός μετέφερε έντονα τα παράπονα της ομάδας του προς τη διαιτητική τριάδα, με τον Στιβ Μπίτνερ να βρίσκεται στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας για αρκετές αποφάσεις του.
Διαβάστε τη συνέχεια στα Gazzetta.gr.
