Μενού

Μονακό - Παναθηναϊκος: «Τι διαιτησία είναι αυτή; Τι κάνετε;», τι έγραψαν στο Φύλλο Αγώνα οι διαιτητές

Το φύλλο αγώνος από το Μονακό - Παναθηναϊκός αποκαλύπτει τη δυσαρέσκεια των «πράσινων» για τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

Reader symbol
Newsroom
Ataman
Εργκίν Αταμάν | INTIME
  • Α-
  • Α+

Η Μονακό υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη φετινή του ήττα στη EuroLeague, επικρατώντας με 92-84 στο Πριγκιπάτο, για την 8η αγωνιστική της regular season.

Ωστόσο, από την πλευρά των «πράσινων» υπήρξαν παράπονα για τη διαιτησία στην ανάπαυλα του αγώνα. Συγκεκριμένα, λίγο πριν οι δύο ομάδες επιστρέψουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, ο General Manager του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κοντός μετέφερε έντονα τα παράπονα της ομάδας του προς τη διαιτητική τριάδα, με τον Στιβ Μπίτνερ να βρίσκεται στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας για αρκετές αποφάσεις του.

Διαβάστε τη συνέχεια στα Gazzetta.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ