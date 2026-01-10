Μόντε Μόρις: Η διάγνωση μετά τον τραυματισμού με την Μπάγερν

Ο Μόντε Μόρις ήταν ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς, αφού αποχώρησε τραυματίας και υποβασταζόμενος από την αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου, στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Αμερικανός πήγε για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου, ενώ δεν υπάρχει κάποιο οστικό οίδημα. Κάτι που σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα τον στερηθεί από τη δράση περίπου έναν μήνα.

