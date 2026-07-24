Μοντέρο: Απέρριψε πρόταση με 10 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για τον Ολυμπιακό

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Γιαν Μοντέρο στην ισπανικό «Marega Deportes», ο Δομινικανός γκαρντ αποκάλυψε τι πρόταση απέρριψε για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων».

Συγκεκριμένα ο Μοντέρο αναφέρθηκε λέγοντας πως είχε στα «χέρια» του πρόταση, 10 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, μαζί με διαμέρισμα. Ωστόσο ο ίδιος δεν αποδέχτηκε τη δελεαστική πρόταση, προκειμένου να αγωνιστεί με χρώματα των Πειραιωτών.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr