Μύκονος: Δεν ήταν η πρώτη φορά – Νέο βίντεο με τον γυμνό influencer πριν τη σύλληψη στο άγαλμα Καραμανλή

Δεν είχε τέλος το προκλητικό κρεσέντο του εκατομμυριούχου influencer στη Μύκονο. Η πολυσυζητημένη σύλληψή του, ενώ πόζαρε ολόγυμνος μπροστά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, φαίνεται πως ήταν απλώς η «κορύφωση» μιας σειράς ανεξέλεγκτων περιστατικών στο νησί των Ανέμων.

Νέες αποκαλυπτικές εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποδεικνύουν ότι ο αμφιλεγόμενος σταρ των social media είχε «ξαναχτυπήσει» λίγο νωρίτερα, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική αγορά.

Σύμφωνα με βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το MykonosLiveTV, ο εκατομμυριούχος εισέβαλε ξαφνικά σε γνωστό καφέ της περιοχής. Χωρίς να υπολογίζει τους παρευρισκόμενους, κατευθύνθηκε στη γωνία του πάγκου και άρχισε να βγάζει τα ρούχα του μπροστά στα έντρομα μάτια των εργαζομένων.

Όταν το προσωπικό αντέδρασε άμεσα προσπαθώντας να τον απομακρύνει, ο ίδιος πέρασε στην αντεπίθεση. Λίγες ώρες μετά το επεισόδιο στο καφέ, ο influencer προχώρησε στο επόμενο «χτύπημα». Το πρωί της Τρίτης, εμφανίστηκε εντελώς γυμνός στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, φωτογραφιζόμενος σε προκλητικές στάσεις και προκαλώντας την οργή των περαστικών.

Η παρέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση, αλλά μόνο εύκολη δεν αποδείχθηκε.