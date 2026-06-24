Μουντιάλ 2026: Έβγαλε το «άχτι» του ο Ρονάλντο, «ζόρια» για Αγγλία, λύτρωση για Κροατία - Highlights

Μία ακόμα συναρπαστική αγωνιστική ολοκληρώθηκε στο Μουντιάλ 2026, με γκολ, προκρίσεις αλλά και αποκλεισμούς.

Στον ενδέκατο όμιλο η Πορτογαλία διέλυσε με 5-0 το Ουζμπεκιστάν, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο που σημείωσε δύο γκολ και έγινε ο παίκτης που έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Κολομβία πέρασε στους «32» επικρατώντας με 1-0 του Κονγκό και θα παλέψει με τους Πορτογάλους για την πρωτιά του ομίλου.

Στον δωδέκατο όμιλο, η Γκάνα έβαλε δύσκολα στην Αγγλία και με το 0-0 οι δύο ομάδες βρίσκονται στην κορυφή ισόβαθμες με 4 βαθμούς.

Τέλος, η Κροατία - έστω και δύσκολα - λύγισε την αντίσταση του Παναμά με 1-0, ο οποίος αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης.