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Μουντιάλ 2026: Έβγαλε το «άχτι» του ο Ρονάλντο, «ζόρια» για Αγγλία, λύτρωση για Κροατία - Highlights

Η Πορτογαλία «ξεμπούκωσε» κόντρα στο Ουζμπεκιστάν, η Αγγλία δυσκολεύτηκε με την Γκάνα και η Κροατία - επιτέλους - χαμογέλασε στο Μουντιάλ 2026.

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Ρονάλντο - Πορτογαλία
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν | ΑΠΕ-ΜΠΕ/MIGUEL A. LOPES
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Μία ακόμα συναρπαστική αγωνιστική ολοκληρώθηκε στο Μουντιάλ 2026, με γκολ, προκρίσεις αλλά και αποκλεισμούς.

Στον ενδέκατο όμιλο η Πορτογαλία διέλυσε με 5-0 το Ουζμπεκιστάν, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο που σημείωσε δύο γκολ και έγινε ο παίκτης που έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Κολομβία πέρασε στους «32» επικρατώντας με 1-0 του Κονγκό και θα παλέψει με τους Πορτογάλους για την πρωτιά του ομίλου.

Στον δωδέκατο όμιλο, η Γκάνα έβαλε δύσκολα στην Αγγλία και με το 0-0 οι δύο ομάδες βρίσκονται στην κορυφή ισόβαθμες με 4 βαθμούς.

Τέλος, η Κροατία - έστω και δύσκολα - λύγισε την αντίσταση του Παναμά  με 1-0, ο οποίος αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης.

 

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