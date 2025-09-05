Μουντιάλ 2026, Ελλάδα: Υπερηχητική Εθνική διέσυρε με 5-1 τη Λευκορωσία

Με μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της Ιστορίας της, η Εθνική Ελλάδας νίκησε 5-1 τη Λευκορωσία στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της για τους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026.

Πριν ακόμα συμπληρωθεί το μισό του πρώτου ημιχρόνου, η «γαλανόλεκη» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε καθαρίσει το ματς με το σκορ στο 3-0 και γκολ των Καρέτσα (3΄), Παυλίδη (14΄), Μπακασέτα (21΄).

Ακολούθησαν τα τέρματα των Κουρμπέλη (36΄), Τζόλη (63΄) για την Ελλάδα που έχασε πολλές ευκαιρίες για να ανεβάσει το δείκτη του σκορ σε δυσθεώρητα ύψη. Έτσι έφτασε σε μια άνετη νίκη μπροστά στο κοινό της στο «Γ. Καραϊσκάκης» και περιμένει με ιδανική ψυχολογία το επόμενο, πολύ πιο δύσκολο ματς, με τη Δανία τη Δευτέρα (8/9) στο ίδιο γήπεδο.

Η Λευκορωσία μείωσε με πέναλτι του Μπαρκόσφκι στο 72΄.

Εθνική για... φίλημα

Αναλυτικότερα, με ένα εξωπραγματικό πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο έπαιξε τους Λευκορώσους σαν τη γάτα με το ποντίκι, η ελληνική ομάδα θριάμβευσε με 5-1 απέναντι στο σύνολο του Ισπανού Κάρλος Αλός κάνοντας ονειρεμένη πρεμιέρα στον Γ΄ όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης.

Συγκεντρωμένη, πειθαρχημένη αλλά και με την ατομική ποιότητα των παικτών της να ξεχειλίζει, ουσιαστική, αποτελεσματική και κυρίως πολύ παραγωγική, η Ελλάδα χρειάστηκε μόνο το πρώτο ημίχρονο για να αποδείξει στην πράξη τη διαφορά κλάσης που τη χώριζε από τον πρώτο αντίπαλό της στο γκρουπ.

Το... σφυροκόπημα στην εστία του Πάβελ Παβλιουτσένκο ξεκίνησε μόλις από το 3ο λεπτό, όταν ο Παυλίδης έκανε το γύρισμα στην περιοχή από αριστερά και ο Καρέτσας άνοιξε το σκορ με το δεύτερο γκολ στην τέταρτη συμμετοχή του στην Εθνική.

Σοκ για τους Λευκορώσους, το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι διεθνείς για να φτιάχνουν και να επιχειρούν συνεχώς τελικές, με το σουτ του Ζαφείρη στο 5΄, τη μόλις άστοχη κεφαλιά του Κουλιεράκη, τη μεγάλη απόκρουση του Παβλιουτσένκο σε σουτ του Τσιμίκα (με το δεξί!) στο 9΄ και τη νέα κεφαλιά του Μαυροπάνου, στο 10΄.

Με αυτή την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο το δεύτερο γκολ ήταν θέμα χρόνου, σημειώθηκε δε στο 17ο λεπτό όταν το μαγικό αριστερό πόδι του Καρέτσα έστειλε συστημένη την μπάλα στο κεφάλι του Παυλίδη, κι από εκεί στα δίχτυα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα (21΄) ήταν η σειρά του Μπακασέτα για highlight, όταν με έναν αριστερό κεραυνό από τα 30 μέτρα «κάρφωσε» την μπάλα στη δεξιά γωνία της Λευκορωσίας για το τρίτο γκολ μέσα σε 18 λεπτά.

Ακόμα κι έτσι πάντως το... πόδι από το γκάζι δεν έφυγε, οι τελικές και οι ευκαιρίες συνέχισαν να δημιουργούνται και να χάνονται αλλά στο 36΄ και σε άλλη μια στημένη μπάλα, με τον Μπακασέτα να εκτελεί το κόρνερ, ο Κουρμπέλης πήρε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στον Εμπόν και το 4-0 ήταν γεγονός σε ένα αποθεωτικό πρώτο 45λεπτο.

Με τη νίκη εξασφαλισμένη και τη Δανία να ακολουθεί τη Δευτέρα (8/9, 21:45) στο ίδιο γήπεδο, οι διεθνείς προσπάθησαν να διαχειριστούν την ήδη διαμορφωμένη κατάσταση, αλλά ακόμα κι έτσι έφτασαν στο 5-0 με τον Τζόλη, μετά από κλέψιμο του Μπακασέτα και ασίστ του Παυλίδη στον σκόρερ.

Ο Αυστραλός διαιτητής (Γκίλετ) καταλόγισε πέναλτι στο 71΄ για επαφή της μπάλας με το χέρι του Μπακασέτα και ο Μπαρκόβσκι βρήκε την ευκαιρία για το γκολ της «τιμής» στο 72΄, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα το τελικό 5-1.

Και για να γίνει απολύτως ιδανική η βραδιά για την Ελλάδα των 26 τελικών (!), στο άλλο παιχνίδι του ομίλου Δανία και Σκωτία έμειναν στο 0-0 στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς (αποθεώθηκε από τους περίπου 18.000 θεατές) να τίθεται επικεφαλής με το «καλησπέρα» και να περιμένει τους Σκανδιναβούς για ένα παιχνίδι που αν είναι νικηφόρο αλλάζει άρδην τους συσχετισμούς στον όμιλο.

Οι συνθέσεις:

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Tσιμίκας (62΄ Κυριακόπουλος), Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (62΄ Μουζακίτης), Ζαφείρης, Μπακασέτας (73΄ Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης (73΄ Ιωαννίδης).

Λευκορωσία (Κάρλος Αλός): Παβλιουτσένκο, Ζάμπελιν, Μαρτίνοβιτς (54΄ Βολκόβ), Πέτσεριν, Πίχας, Γιαμπλόνσκι, Κόρζουν, Κοβάλεβ (46΄ Μπαρκόβσκι), Γκρόμικο (67΄ Πάσεβιτς), Έμπον, Μελνιτσένκο (67΄ Ντεμτσένκο).