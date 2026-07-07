Μουντιάλ 2026: «Για ακύρωσέ το» - Το τρολάρισμα του Βελγίου στις ΗΠΑ για το 4-1 επιβαλλόταν

Μία ανάσα δικαίωσης έδωσε το Βέλγιο στους φίλους του ποδοσφαίρου, αποκλείοντας τις ΗΠΑ από τους 16 του Μουντιάλ, με ένα θριαμβευτικό 4-1, μετά την παράτυπη παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στη FIFA, για να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα στον άσσο της εθνικής του, Φολάριν Μπάλογκαν.

Το Βέλγιο παρουσιάστηκε απόλυτα «διαβασμένο», πίεσε από το πρώτο λεπτό την ασταθή αμερικανική άμυνα και, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαρλ Ντε Κετελάρε, επικράτησε 4-1, εξασφαλίζοντας πανηγυρικά την πρόκριση στα προημιτελικά.

🚨 BÉLGICA TERMINA DE HUMILLAR Y SEPULTA A LOS TRAMPOSOS DE ESTADOS UNIDOS 4-1



De nada sirvió la ayuda de Trump, Infantino y el arbrito.



Me encantan los finales felices... pic.twitter.com/fwRBRHpaN0 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 7, 2026

Τώρα, το τρολάρισμα στα social media για τη συντριπτική ήττα των ΗΠΑ δεν έχει τέλος, και συμπυκνώνεται στη viral φράση «Για ακύρωσέ το», μία άμεση πρόκληση στον Τραμπ, που πλέον δεν έχει δικαιολογία για να χειραγωγήσει το αποτέλεσμα.

Μουντιάλ: Για τα «μάτια» του Μπάλογκαν

«Μέχρι σήμερα, η RBFA δεν έχει λάβει ακόμη κανένα επιχείρημα για αυτήν την απόφαση, ούτε έχει λάβει τις πληροφορίες που έχει ζητήσει από την έναρξη αυτής της διαδικασίας για αντίγραφο αυτής της απόφασης και το σκεπτικό που δηλώνει τον παίκτη ως επιλέξιμο, καθώς και την έκθεση του διαιτητή», ανέφερε η βελγική αρχή σε ανακοίνωσή της.

«Πράγμα που αποτελεί παραβίαση των κανονισμών της FIFA» τονίστηκε, με την απάντηση της FIFA να μην πείθει.

SE LLAMA Y SIEMPRE SE LLAMARÁ FUTBOL https://t.co/axZdtYtQR4 pic.twitter.com/zrKEMALffA — Jeff (@JeffFcb14) July 7, 2026

Ο 25χρονος επιθετικός των ΗΠΑ δέχτηκε κόκκινη κάρτα για φάουλ στον αμυντικό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς στη νίκη των ΗΠΑ με 2-0 για τη φάση των 32.

Χωρίς την παρέμβαση της FIFA, η αποβολή θα του στερούσε τη συμμετοχή στον αγώνα της Δευτέρας. Με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στον επικεφαλής της FIFA Τζίανι Ινφαντίνο η ποινή της μίας αγωνιστικής ανεστάλη «για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους».

Τελικά, η... με το ζόρι «ενεργοποίηση» του Αμερικανού παίκτη δεν έπαιξε κανέναν ρόλο, και οι παίκτες του Βελγίου πανηγύρισαν με χορό... Τραμπ μετά τη νίκη επί των ΗΠΑ.