Ξέσπασε η Ανθή Βούλγαρη: «Αυτό είναι πάρα πολύ κακό να το λέει γυναίκα σε γυναίκα - Συνεννοηθήκαμε;»

Δεν άντεξε η Ανθή Βούλγαρη και ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (7/7) στον αέρα του «Κοινωνία ώρα Mega», με αφορμή ένα μήνυμα που δέχθηκε από μία γυναίκα και έτσι η δημοσιογράφος του Mega θέλησε να απαντήσει με τον κατάλληλο τρόπο.

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«Θέλω να το πω λίγο αυτό γιατί θα με φουντώσει τώρα. Ακούστε να δείτε τώρα...

Επειδή είμαι μάνα, δεν σημαίνει ότι δεν ενημερώνομαι και ότι δεν δουλεύω. Αυτό είναι πολύ κακό να το λέτε σε μια μαμά ή σε έναν μπαμπά. Κι επίσης, ότι δεν προλαβαίνω να δω εγώ, δόξα τω θεώ, έχουμε τόσο καλή ομάδα που μας ενημερώνουν και το ξημέρωμα και το βράδυ αργά», είπε αρχικά η παρπουσιάστρια του Κοινωνία, Ώρα Mega.

«Το να λέω την άποψή μου δεν θα μου το στερήσει κανείς, ακόμα κι αν είμαι μάνα. Εντάξει; Συνεννοηθήκαμε, κυρία Σοφία μου; Και είναι πολύ κακό να το λέει μια γυναίκα προς μία άλλη γυναίκα. Είναι πάρα πολύ κακό και πολύ επικίνδυνο σε κάποιες φάσεις, αυτό, ευχαριστώ πολύ», κατέληξε η Ανθή Βούλγαρη.