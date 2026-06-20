Μουντιάλ 2026: Η πιο «άκυρη» αποβολή της ιστορίας στον Αλμιρόν - Κόκκινη γιατί κάλυπτε το στόμα του

Μια πρωτοφανή αλλά εντός κανονισμού απόφαση πάρθηκε στο Μουντιάλ 2026, με τον Μιγκέλ Αλμιρόν να γράφει ιστορία για τον πιο παράταιρο ίσως λόγο αποβολής.
Ο μέσος της Παραγουάης έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου βάσει του νέου κανονισμού της FIFA για την κάλυψη του στόματος κατά τη διάρκεια αντιπαραθέσεων μεταξύ παικτών.
Η φάση εκτυλίχθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης με την Τουρκία. Ο Αλμιρόν είχε έντονο διάλογο με τον Μερτ Μουλντούρ και, την ώρα που του μιλούσε, κάλυψε για λίγα δευτερόλεπτα το στόμα του με το χέρι.
Ο Τούρκος αμυντικός ενημέρωσε αμέσως τους διαιτητές για το περιστατικό, με τη φάση να εξετάζεται μέσω VAR. Έπειτα από σύντομο έλεγχο, ο διαιτητής αποφάσισε να δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Παραγουάης.
Το Μουντιάλ 2026 είναι η πρώτη διοργάνωση στην οποία εφαρμόζεται ο συγκεκριμένος κανονισμός, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους διαιτητές να αποβάλλουν ποδοσφαιριστές όταν καλύπτουν το στόμα τους στη διάρκεια έντονων διαλόγων ή αντιπαραθέσεων στον αγωνιστικό χώρο.
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