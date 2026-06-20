Μουντιάλ 2026: Τι περιείχε το ρόφημα που ήπιε ο διαιτητής του ΗΠΑ - Αυστραλία και ξεπέρασε αμέσως τις κράμπες;

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης των ΗΠΑ με την Αυστραλία, ο διαιτητής του ματς έπαθε κράμπα και χρειάστηκε να λάβει τη βοήθεια των γιατρών, με την 4η διαιτήτρια να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να του δώσει ένα ρόφημα.
Τι είναι αυτό που ήπιε ο ρέφερι του αγώνα κι έγινε αμέσως καλύτερα;
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