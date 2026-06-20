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Μουντιάλ 2026: Τι περιείχε το ρόφημα που ήπιε ο διαιτητής του ΗΠΑ - Αυστραλία και ξεπέρασε αμέσως τις κράμπες;

Το μυστικό συστατικό του ροφήματος που έδωσαν στον διαιτητή του ΗΠΑ - Αυστραλία, όταν έπαθε κράμπα στη διάρκεια του ματς.

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Newsroom
ΗΠΑ - Αυστραλία
Στιγμιότυπο από το ματς ΗΠΑ - Αυστραλία | ΑΠΕ-ΜΠΕ/STEPHAN BRASHEAR
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Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης των ΗΠΑ με την Αυστραλία, ο διαιτητής του ματς έπαθε κράμπα και χρειάστηκε να λάβει τη βοήθεια των γιατρών, με την 4η διαιτήτρια να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να του δώσει ένα ρόφημα.

Τι είναι αυτό που ήπιε ο ρέφερι του αγώνα κι έγινε αμέσως καλύτερα;

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