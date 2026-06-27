Μουντιάλ 2026: Μεγάλη νίκη για Βέλγιο και πρόκριση για Αίγυπτο με θρίλερ στο φινάλε

Η Αίγυπτος εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «32» του φετινού Μουντιάλ 2026 με 1-1 κόντρα στο Ιράν στην τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου, αν και στο φινάλε του αγώνα εξελίχθηκε ένα μικρό θρίλερ.

Οι Ιρανοί σκόραραν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά το ακυρώθηκε από το VAR για οφσάιντ με αποτέλεσμα η ομάδα του Ταρέμι στην αναμονή.

Η Αίγυπτος είχε πάρει το προβάδισμα από το 5', ενώ το Ιράν μετά από ένα πέναλτι στο 8' που το απέκρουσε ο Σουμπίρ, ισοφάρισε τελικά στο 13' χάρη στον Ρασίν.

Παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι είχε πολλή ένταση, φάουλ, οι τελικές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες ήταν λίγες, όπως αναφέρει το gazzetta.gr.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Χάνι, Ραμπιά, Αμπντελμονέμ, Ελ Φοτούχ, Τρεζεγκέ, Ασούρ, Λασίν, Σάμπερ, Σαλάχ, Ζίζο.

Ιράν (Αμίρ Γκαλενοέι): Μπειρανβάντ, Χαλιλζαντέ, Μιλάντ, Καναανί, Νεμάτι, Ρεζαεϊάν, Εζατολάχι, Μοχέμπι, Γκορμπανί, Ταρέμι, Σάμαν.

Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο 1 - 5:

Την πρώτη του νίκη στο Μουντιάλ 2026 πέτυχε το Βέλγιο απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, μετά τις δύο ισοπαλίες κόντρα σε Ιράν και Αίγυπτο, περνώντας στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ήδη από το 11' ο Λεάντρο Τροσάρ με ένα γρήγορο σουτ έβαλε το πρώτο γκολ για τους Βέλγους, ενώ στο δεύτερο μέρος του αγώνα πάλι ο Τροσάρ έκανε το 2 - 0, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ήρθε και το τρίτο γκολ.

Στο 84' ο Τζαστ μείωσε προσωρινά τη διαφορά σε 3 - 1, αλλά μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Λουκάκου έκανε το 4 - 1 για να έρθει ο Σάλεσμακερ να κάνει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων το τελικό 5 -1.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Νέα Ζηλανδία (Μπαζέλι): Κροκόμπ, Πέιν (64' Μπόξαλ), Κασάς (79' Ντε Φρις), Μπιντόν, Σέρμαν, Στάμενιτς, Μπελ (64' ΜακΚάουατ), Τζαστ, Σινγκ (46' Ράνταλ), Τόμας (46' Ολντ) και Γουντ.

Βέλγιο (Γκαρσιά): Κουρτουά, Καστάν, Μέχελε, Τεάτε, Ντε Κάιπερ, Φανάκεν, Τίλεμανς (85' Ράσκιν), Ντε Μπρόινε (72' Ονάνα), Τροσάρ (72' Σαλεμάκερς), Ντοκού (56' Πάρντο) και Ντε Κετελάρε (85' Λουκάκου).