Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο στα αποδυτήρια του Ιράν – «Κάνετε υπερήφανο τον κόσμο»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επισκέφθηκε τα αποδυτήρια της εθνικής ομάδας του Ιράν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τη Νέα. Η ιρανική αποστολή διαχειρίζεται μια σύνθετη κατάσταση στο τουρνουά, καθώς πέρα από την αγωνιστική πίεση, είναι αντιμέτωπη και με την καταπόνηση από τις συνεχείς και απαιτητικές μετακινήσεις μεταξύ Μεξικού και Ηνωμένων Πολιτειών για τις ανάγκες των αγώνων της.

FIFA President Gianni Infantino visited the Iranian national football team's dressing room following the Iran-New Zealand match in Group G of the 2026 World Cup.

He praised the players, saying, "You are writing history and the whole world is watching you. Continue to play with⬇️ pic.twitter.com/O9LZk0broy — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) June 16, 2026

Μετά το πέρας του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν, Αμίρ Γκαλενοέι, αναφέρθηκε εκτενώς στις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές του, υπογραμμίζοντας το ψυχολογικό και σωματικό βάρος που επωμίζονται:

«Είμαστε οι πιο καταπιεσμένοι στην ιστορία του ποδοσφαίρου»

Λίγη ώρα αργότερα, ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρέθηκε στο πλευρό των παικτών, επιδιώκοντας να τους εμψυχώσει και να αναγνωρίσει την προσπάθειά τους στην εναρκτήρια αναμέτρηση της διοργάνωσης.

Απευθυνόμενος στα μέλη της ιρανικής ομάδας, ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας δήλωσε αναλυτικά:

«Απόψε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και με λίγη τύχη θα μπορούσατε να κερδίσετε. Αλλά το χρωστάτε στην οικογένειά σας, στους φίλους σας, στον λαό σας. Είστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αποδίδεται και έχετε ακόμη δύο παιχνίδι.

Σε αυτά τα δύο παιχνίδια γι’ ακόμη μία φορά θα κάνετε τον κόσμο υπερήφανο για ό,τι κάνετε. Ξέρω τι περνάτε, καταλαβαίνω ότι είστε πολύ δυνατοί. Στέλνετε μήνυμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ενώσατε ένα γήπεδο και σας στήριξε. Στέλνετε ένα πανίσχυρο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ»