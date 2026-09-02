Μουζακίτης: Το Golden Boy στην Premier League – Ανακοινώθηκε επίσημα από τη Χαλ

Συμπαίκτης του Κωσταντή Τζολάκη θα είναι ξανά ο Χρήστος Μουζακίτης. Το Golden Boy του Ολυμπιακού ανήκει πλέον και επίσημα στη Χαλ και θα αγωνιστεί και αυτός στην Premier League.

Έτσι ένας ακόμα ποδοσφαιριστής από τη σπουδαία Ακαδημία του Ολυμπιακού παίρνει μεταγραφή στην Premier League. Οπως συνέβη με τον Κώστα Τσιμίκα, τον Μπάμπη Κωστούλα και φυσικά τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Οι Τίγρεις ανακοίνωσαν την απόκτηση του 19χρονου μέσου ο οποίος πέρασε ιατρικά στην Αθήνα προκειμένου να προλάβει η Χαλ το deadline, καθώς οι μεταγραφές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου ολοκληρώθηκαν τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Το deal των ερυθρόλευκων με την αγγλική ομάδα αφορά το 50% του διεθνούς Έλληνα, με το ποσό να φτάνει στα 15.000.000 ευρώ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής θα αμείβεται με 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων και των μπόνους, για πενταετές συμβόλαιο.

Θυμίζουμε ότι η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της Χαλ είναι τα 20.000.000 ευρώ που έδωσε στον Ολυμπιακό για τον Τζολάκη με τις δύο ομάδες να έχουν αποκτήσει στενή… μεταγραφική επαφή!