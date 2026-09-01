Μουζακίτης: Το παρασκήνιο για τα 20+ εκατομμύρια των Άγγλων

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Πότε αποφάσισε η Χαλ να κυνηγήσει τον Χρήστο Μουζακίτη. Οι άλλες προτάσεις και κρούσεις που είχε ο Έλληνας χαφ σε ένα καλοκαίρι που ούτως ή άλλως αναμενόταν «καυτό».

Τα ακριβή ποσά που άπλωσε στο τραπέζι του Ολυμπιακού ο αγγλικός σύλλογος.

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