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Μουζακίτης: Το παρασκήνιο για τα 20+ εκατομμύρια των Άγγλων

Εδώ και έναν μήνα «δούλευε» η Χαλ τη μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη - Όλο το παρασκήνιο για τα 20+ εκατομμύρια των Άγγλων.

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Χρήστος Μουζακίτης
Ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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Πότε αποφάσισε η Χαλ να κυνηγήσει τον Χρήστο Μουζακίτη. Οι άλλες προτάσεις και κρούσεις που είχε ο Έλληνας χαφ σε ένα καλοκαίρι που ούτως ή άλλως αναμενόταν «καυτό».

Τα ακριβή ποσά που άπλωσε στο τραπέζι του Ολυμπιακού ο αγγλικός σύλλογος.

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