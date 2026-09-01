Ο αντικαταστάτης του Νίκου Στραβελάκη στο 10 Παντού: Τι συνέβη στον γνωστό δημοσιογράφο

Χωρίς τον Νίκο Στραβελάκη καλημέρισε σήμερα Τρίτη (1/9) η Κατερίνα Παπακωστοπούλου τους τηλεθεατές της εκπομπής «10 Παντού» στο Open με τη δημοσιογράφο να έχει τον Αντώνη Κρητικό στο πλευρό της.

«Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε, με Αντώνη Κρητικό σήμερα στο πλευρό μου, μεγάλη μου χαρά και τιμή. Μία δυσκολία σήμερα έχει κρατήσει τον Νίκο Στραβελάκη μακριά μας», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Ευχόμαστε τα καλύτερα και να επανέλθει δριμύτερος, όπως και να έχει», είπε με τη σειρά του ο Αντώνης Κρητικός, με την Παπακωστοπούλου να συμπληρώνει «βεβαίως» και οι δύο δημοσιογράφοι να προχωράνε στη συνέχεια με την κανονική ροή της πρωινής εκπομπής του Open.