Μπάγερ Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν υποδέχεται στη Γερμανία (Μπάι Αρένα) τον Ολυμπιακό σήμερα (24/02) για τα Play Offs του Champions League, με σέντρα στις 22:00 και ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2 και το Mega.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 2-0 του πρώτου αγώνα στο Φάληρο, έχοντας ως «όπλο» το εντυπωσιακό αήττητο σερί δέκα εκτός έδρας αγώνων. Παρά την πρόσφατη δυστοκία στο σκοράρισμα, οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν πλήρεις και με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού στη Super League.
Από την άλλη πλευρά, η Λεβερκούζεν του Κάσπερ Χιούλμαντ παραμένει το μεγάλο φαβορί, παρά τις σημαντικές απουσίες των Φλέκεν και Μπαντέ, στοχεύοντας να εξαργυρώσει το προβάδισμα του πρώτου ματς μπροστά στο κοινό της.
Οι μεταδόσεις της ημέρας στο Champions League
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Κλαμπ Μπριζ (19:45, Cosmote Sport 7)
- Νιούκαστλ - Καραμπάχ (22:00, Cosmote Sport 5)
- Ίντερ - Μπόντο Γκλιμτ (22:00, Cosmote Sport 3)
- Μπάγερ Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός (22:00, Cosmote Sport 2, MEGA)
