Στρατιωτική θητεία: Τα νέα ποσά αποζημίωσης - Ποιοι δικαιούνται έως και 300 ευρώ τον μήνα

Σε εφαρμογή μπαίνει από σήμερα το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας στις Ενοπλες Δυνάμεις με την κατάταξη της Α΄ ΕΣΣΟ 2026 και τους στρατεύσιμους να παρουσιάζονται στις μονάδες το διάστημα από 24 έως 27 Φεβρουαρίου.

Σημαντικές αυξήσεις στις αποζημιώσεις των οπλιτών θητείας προβλέπονται με το νέο πλαίσιο, ενισχύοντας ουσιαστικά το μηνιαίο εισόδημα των στρατευμένων.

Συγκεκριμένα, οι οπλίτες που υπηρετούν σε μονάδες της παραμεθορίου θα λαμβάνουν πλέον 100 ευρώ τον μήνα, αντί για 8,80 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα. Αντίστοιχα, όσοι υπηρετούν στην ενδοχώρα θα λαμβάνουν 50 ευρώ μηνιαίως, ποσό επίσης σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς.

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για ειδικές κατηγορίες στρατευμένων. Οι οπλίτες που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες θα λαμβάνουν 150 ευρώ τον μήνα, έναντι 35 ευρώ που λάμβαναν μέχρι σήμερα.

Αυξημένη αποζημίωση προβλέπεται και για τους οπλίτες που είναι γονείς. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνουν 150 ευρώ για ένα παιδί, 200 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για κάθε επιπλέον τέκνο θα προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ.

Τέλος, ενισχύεται και η στήριξη προς τους άγαμους οπλίτες που είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς, οι οποίοι θα λαμβάνουν 200 ευρώ μηνιαίως, από 100 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.

Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των στρατευμένων και ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες ή πολυμελείς οικογένειες.