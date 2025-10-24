Μπάγερν - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (24/10) την Μπάγερν στο Μόναχο για την έκτη αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη μεγάλη νίκη στο Βελιγράδι επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 95-94 και στοχεύουν σε ένα ακόμα διπλό ώστε να βελτιώσουν το ρεκόρ τους (3 νίκες - 2 ήττες).
Δεν υπολογίζεται ο Κώστας Παπανικολάου που δέχτηκε χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού.
Από την άλλη πλευρά, οι Γερμανοί έχουν ρεκόρ 2 νίκες - 3 ήττες και την περασμένη αγωνιστική ηττήθηκαν από τη Φενέρ με 88-73.
Για την Μπάγερν εκτός μάχης είναι οι Γιοκουμπάιτις, Χάρις, Ντινγούιντι ενώ αμφίβολοι οι Γιόβιτς και Φόιγκτμαν.
